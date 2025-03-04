"Желтый уровень опасности". Что за непогода надвигается на Украину и как уберечь здоровье

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве регионов объявлен желтый уровень опасности.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Украине ожидается штормовой ветер. Именно поэтому в большинстве областей был объявлен желтый уровень опасности.
В пресс-службе ГСЧС в Facebook уточнили, что сильные порывы ветра - скоростью до 15-20 м/с - ожидаются:
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - отметили спасатели.
Учитывая такую ситуацию, в ГСЧС опубликовали ряд важных рекомендаций для граждан:
"Будьте осторожны и позаботьтесь о своей безопасности", - подытожили в ГСЧС Украины.
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в среду (5 марта) погода ожидается облачная, с прояснениями. Осадков не предвидится.
Ночью и утром местами туман:
Ветер - западный, 7-12 м/с. Порывы ветра - 15-20 м/с (кроме Закарпатья, юга Украины и Донецкой области).
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
"5 марта активные процессы в атмосфере будут происходить к северу от территории Украины, а нашу погоду без осадков будет продолжать определять полоса повышенного атмосферного давления, протянувшаяся из Западной Европы", - рассказали украинцам в пресс-службе УкрГМЦ в Facebook.
Уточняется, что воздушные потоки:
В Киеве и Киевской области также было объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
"Во вторую половину дня 4 марта и в течение суток 5 марта порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - отметили в Укргидрометцентре.
В целом же погода в регионе ожидается облачной, но с прояснениями. Без осадков.
Температура воздуха по области:
Тем временем в Киеве ночью прогнозируют от 3 до 5 градусов тепла, а днем - от 10 до 12 градусов по Цельсию.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве на фоне прогнозируемой непогоды приспустили самый большой флаг Украины.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы ГСЧС Украины и Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
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