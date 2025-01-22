Желтый уровень опасности. Жителей Киева предупредили о существенной непогоде

Граждан предупреждают о непогоде в Киеве (фото: Getty Images)

Синоптики предупреждают жителей Киева и гостей столицы об опасных метеорологических явлениях в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Чего ждать киевлянам и гостям столицы в ближайшее время Согласно прогнозу Укргидрометцентра, до конца суток 22 января в Киеве ожидаются опасные метеорологические явления. Речь идет о сильном тумане, при котором видимость может быть на уровне 200-500 метров. "І уровень опасности, желтый", - уточнили синоптики. Отмечается также, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта. Прогноз УкрГМЦ на 22 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC) Между тем в пресс-службе Киевской городской государственной администрации добавили, что учитывая текущий прогноз, специалисты рекомендуют водителям (во время управления транспортным средством в тумане) придерживаться следующих советов: снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар - включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке - включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге. В то же время пешеходов призывают: быть внимательными;

одевать светоотражающие элементы - фликеры (чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток). Публикация КГГА в Telegram (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)