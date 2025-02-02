Жесткая "дедовщина". ГУР показало, как удерживают украинцев, которых РФ незаконно мобилизовала
Россияне незаконно мобилизуют в армию украинцев с оккупированных территорий. В армии их ждет только жестокое обращение и так называемая "дедовщина".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
По информации проекта "Хочу Жить", осенью прошлого года 30 незаконно мобилизованных Россией лиц из оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей попали в одну из воинских частей на территории оккупированного Крыма.
Их сержантами были назначены выходцы с Кавказа, которые разжигают межэтническую вражду, систематически устраивают избиения незаконно мобилизованных с оккупированных украинских территорий, взрывают в казармах учебные гранаты, создают невыносимые условия пребывания, заставляют наблюдать за проведением намаза.
Как отмечает разведка, кроме жестокого обращения и унижения, незаконно мобилизованные украинцы жалуются на ужасное и недостаточное питание.
ГУР добавляет, что в период с 31 октября по 31 декабря 2024 года РФ на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей принудительно мобилизовала около 300 мужчин.
Разведка призывает украинцев на оккупированных территориях обращаться к проекту"Хочу Жить"по номеру +38 044 350 89 17 и 688. В Telegram или WhatsApp: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.
Напомним, по данным разведки, Россия планирует в этом году мобилизовать более 126 тысяч солдат из "спецконтингента". Речь идет о россиянах, которые отбывают наказание в тюрьмах, находятся под следствием, имеют задолженности по кредитам, а также другие проблемы.
В конце прошлого года британская разведка сообщала, что Россия потеряла на войне против Украины более 98 тысяч мобилизованных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.