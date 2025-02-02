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Жесткая "дедовщина". ГУР показало, как удерживают украинцев, которых РФ незаконно мобилизовала

Украина, Воскресенье 02 февраля 2025 16:16
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Жесткая "дедовщина". ГУР показало, как удерживают украинцев, которых РФ незаконно мобилизовала Фото: ГУР показало, как удерживают незаконного мобилизованных в армию РФ украинцев (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне незаконно мобилизуют в армию украинцев с оккупированных территорий. В армии их ждет только жестокое обращение и так называемая "дедовщина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

По информации проекта "Хочу Жить", осенью прошлого года 30 незаконно мобилизованных Россией лиц из оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей попали в одну из воинских частей на территории оккупированного Крыма.

Их сержантами были назначены выходцы с Кавказа, которые разжигают межэтническую вражду, систематически устраивают избиения незаконно мобилизованных с оккупированных украинских территорий, взрывают в казармах учебные гранаты, создают невыносимые условия пребывания, заставляют наблюдать за проведением намаза.

Как отмечает разведка, кроме жестокого обращения и унижения, незаконно мобилизованные украинцы жалуются на ужасное и недостаточное питание.

ГУР добавляет, что в период с 31 октября по 31 декабря 2024 года РФ на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей принудительно мобилизовала около 300 мужчин.

Разведка призывает украинцев на оккупированных территориях обращаться к проекту"Хочу Жить"по номеру +38 044 350 89 17 и 688. В Telegram или WhatsApp: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.

Напомним, по данным разведки, Россия планирует в этом году мобилизовать более 126 тысяч солдат из "спецконтингента". Речь идет о россиянах, которые отбывают наказание в тюрьмах, находятся под следствием, имеют задолженности по кредитам, а также другие проблемы.

В конце прошлого года британская разведка сообщала, что Россия потеряла на войне против Украины более 98 тысяч мобилизованных.

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