Ни одному президенту или канцлеру не удавалось успешно вести переговоры с Путиным, - посол

Возможностей дипломатического урегулирования для завершения войны в Украине на данный момент нет.

Такое мнение высказал посол Украины в Германии Алексей Макеев, передает РБК-Украина со ссылкой на Rheinische Post .

"Ни одному президенту или канцлеру не удавалось успешно вести переговоры с Путиным", - сказал он.

По его словам, "никто не смог помешать ему развязать гигантскую агрессивную войну в Европе".

Также Макеев также критически высказался об общественных дебатах на тему военной поддержки Украины в Германии.

"Я понимаю, что многие немцы просто за мир. Но за мир сейчас нужно бороться, такова реальность 2023 года", - констатировал посол.