Ни одному президенту или канцлеру не удавалось успешно вести переговоры с Путиным, - посол
Возможностей дипломатического урегулирования для завершения войны в Украине на данный момент нет.
Такое мнение высказал посол Украины в Германии Алексей Макеев, передает РБК-Украина со ссылкой на Rheinische Post.
"Ни одному президенту или канцлеру не удавалось успешно вести переговоры с Путиным", - сказал он.
По его словам, "никто не смог помешать ему развязать гигантскую агрессивную войну в Европе".
Также Макеев также критически высказался об общественных дебатах на тему военной поддержки Украины в Германии.
"Я понимаю, что многие немцы просто за мир. Но за мир сейчас нужно бороться, такова реальность 2023 года", - констатировал посол.
Как сообщалось, по словам главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы, Россия сейчас не планирует идти на мирные переговоры с Украиной, страна-агрессор намерена продолжать войну.
Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина и Россия могут возобновить переговоры только после вывода российских войск и признания ошибок со стороны Москвы.
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