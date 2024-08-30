Ни слова об Украине. Харрис дала первое интервью как кандидат в президенты США

Вице-президент США Камала Харрис дала первое интервью в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Разговор со СМИ длился около часа и касался преимущественно внутриамериканских тем. При этом о войне в Украине политик не упомянула.

О планах на первый день работы в Белом доме

На первый вопрос о том, что она планирует сделать в первый день пребывания в Белом доме в случае избрания ее президентом, Харрис ответила, что ее приоритетом станет "укрепление и поддержка среднего класса", включая налоговые льготы и инициативы по строительству жилья - все это планы о которых она объявила с начала своей кампании, баллотируясь на пост президента

"Есть несколько вещей. Я скажу вам, что прежде всего один из моих самых высоких приоритетов - делать все возможное для поддержания и укрепления среднего класса. Когда я смотрю на стремления, цели и амбиции американского народа, я считаю, что люди готовы к новому пути" вперед способом, которым питались поколения американцев - надеждой и оптимизмом", - сказала Харрис.

Она подтвердила приверженность политике президента Джо Байдена по важным для американских избирателей вопросам.

Позиция по фрекингу и иммиграции

Также она объяснила свое изменение позиции в частности относительно фрекинга (метода добычи нетрадиционных залежей природного газа, как сланцевый газ, газ уплотненных песчаников, содержащийся в плотной горной породе. Фрекинг в свою очередь вызывает трещины в горной породе, что позволяет газу или нефти выходить на поверхность).

Журналистка напомнила, что в 2019 году Харрис выступала за запрет фрекингов на федеральных землях. Однако впоследствии, в должности вице-президента, поддержала политику, разрешающую расширение фрекинговых лицензий. Она отметила, что ее главная цель - борьба с изменением климата. Она также указала на принятие администрацией Джо Байдена закона о понижении инфляции, который обеспечил рекордные инвестиции в борьбу с изменением климата.

"Мои ценности не изменились", - заверила зрителей Харрис подчеркнув, что она лишь "старается достичь консенсуса" по важным вопросам.

Что касается иммиграции, то кандидат в президенты США от демократов считает, что иммиграционные законы должны соблюдаться и выполняться, и отметила, что она единственный кандидат в гонке, который преследовал транснациональные преступные организации, будучи генеральным прокурором.

"Я единственный человек в этой гонке, который фактически служил как генеральный прокурор, чтобы обеспечить соблюдение наших законов. И я бы обеспечивала соблюдение наших законов как президент в будущем. Я признаю проблему", - говорит Харрис.

О возможности назначения республиканца в свой Кабинет

Она также сказала, что возобновит традицию приглашать в новый состав правительства представителя партии-соперника. В отличие от Дональда Трампа и Джо Байдена, проигнорировавших эту возможность, Харрис собирается отдать один портфель республиканцу - чтобы оправдать лозунг о "президентстве для всех американцев". Впрочем, по ее словам, конкретной кандидатуры пока нет.

"Я считаю, что важно иметь людей за столом, которые имеют разные взгляды и разный опыт, когда принимаются некоторые из важнейших решений. И я считаю, что для американской общественности было бы полезно, чтобы член моего кабинета был республиканцем", - заявила Харрис.

Краткий ответ на вопрос о критике Трампа

Харрис ответила на упреки своего соперника Дональда Трампа о ее расовой принадлежности. Она быстро отвергла вопросы касательно комментариев Трампа о том, что она "изменила свою расовую идентичность".

"То же старое шоу. Следующий вопрос, пожалуйста", - коротко отрезала политик.

О внешней политике: без упоминания об Украине, но с объяснением позиции по Израилю

Говоря о внешней политике, она уделила внимание теме отношений с Израилем, но не говорила о войне в Украине. Харрис заявила, что в случае победы на президентских выборах она продолжит оказывать поддержку и обеспечивать оборону Израиля. По ее словам, она "поддерживает сильный Израиль", но необходимо "заключить соглашение".

"Боевые действия должны прекратиться. Мы должны заключить соглашение, которое позволит освободить заложников", - заявила политик.

Продолжая говорить о ситуации на Ближнем Востоке, Харрис отметила, что остается приверженной необходимости "работать над решением палестино-израильского конфликта".