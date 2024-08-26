Рост цен против экономического роста. Почему инфляция может определить судьбу выборов в США
В ходе президентской гонки в США Дональд Трамп и Камала Харрис активно используют экономическую тему.
Почему это важно для США и что предлагают поменять кандидаты – читайте в материале РБК-Украина .
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На президентских выборах в США ключевой является тема экономики и стоимости жизни американцев. Экономическая политика Байдена привела к ряду дисбалансов, Харрис, как член команды действующего президента, вынуждена это учитывать и искать новые идеи, а Трамп имеет возможность критиковать их просчеты.
Корень проблемы – что такое Байденомика
В годы правления Байдена инфляция достигла максимального значения за сорок лет, поэтому положение американских домохозяйств ухудшилось. После вступления Байдена в должность потребительские цены на 19% выросли, а зарплата усредненного работника повысилась на 17%.
Это следствие экономической политики Байдена, получившей название Байденомика. В начале своей каденции он протолкнул через Конгресс выделение огромной суммы на преодоление последствий пандемии Covid-19. В основном это были социальные выплаты.
Во время президентства Байдена также началась масштабная перестройка транспортной инфраструктуры и инвестиции в "зеленый переход" американской промышленности и возобновляемую энергетику. Все это уже дало экономический рост и даст еще больше преимуществ даст в среднесрочной перспективе. В 2023 году экономика страны в целом выросла на 2,5 процента. Уровень безработицы еще в первый год президентства Байдена опустился с 6,3 до 3,7%. Сейчас он несколько вырос до 4,3%. Так долго на этом уровне он последний раз задерживался более пятидесяти лет назад.
Однако такая политика имеет побочные эффекты.
Процентные ставки остаются высокими. Стоимость заимствований в США сейчас находится на самом высоком уровне за 22 года, поскольку Федеральная резервная система (по функциям схожа с центральным банком) держит учетную ставку на рекордном уровне 5,25-5,5%. Это процент, под который ФРС выдает кредиты банкам, а банки уже кредитуют население.
Впрочем, в последнее время происходят некоторые изменения. В июне потребительские цены увеличились на минимальные за год 3% по отношению к тому же месяцу прошлого года. Таким образом, темпы роста цен снизились по сравнению с 3,3% в мае. Эта тенденция наблюдается третий месяц подряд, однако ситуация меняется очень медленно.
Еще одно последствие Байденомики – рост госдолга США. В начале августа он впервые в истории достиг 35 трлн. США. Это, в свою очередь, требует больших средств на его обслуживание.
Согласно опросу Financial Times и Мичиганского университета, 39% респондентов назвали политику демократов одной из трех главных причин инфляции за последние шесть месяцев. Только 24% говорят то же о политике республиканцев. При этом 60% опрошенных заявили, что Гаррис должен выбрать совсем другие подходы или существенно изменить экономическую политику Байдена.
Как Трамп предлагает решать проблемы экономики
Трамп активно критикует команду Байдена за рост цен и стоимость кредитов. В случае своего переизбрания, он планирует вспомнить прошлые успехи.
Основные черты трампономики особо не будут отличаться от тех, что были при его первой каденции. Новое будет то, с какой скоростью и эффективностью он планирует внедрять задуманное. Трампономика означает низкие ставки по кредитам и низкие налоги, заявил политик в недавнем интервью Bloomberg Businessweek.
Трамп надеется, что его планы по сокращению налогов и регуляторного давления и увеличению добычи нефти понравятся избирателям "шатких штатов".
Экс-президент собирается снижать цены благодаря увеличению американской добычи нефти и газа. По его словам, в США "больше жидкого золота, чем у любого". Политик обещает также ввести тарифы на импортные товары, включая до 60% на китайские товары.
По его мнению, ключевой для увеличения зарплат внутри страны и занятости является жесткая миграционная политика. Мол, нелегальные мигранты готовы работать по дешевке, поэтому снижают зарплаты для рядовых американцев.
Также он предлагает продолжить понижение корпоративного налога. Будучи президентом, Трамп в 2017 году снизил корпоративный налог с 35% до 21% и сейчас обещает произвести его на уровне 20% или даже 15%.
Есть и новые оригинальные предложения, как отмена налога на чаевые, что должно привлечь внимание молодежи.
Что нового предлагает Камала Харрис
Камала Гаррис соглашается, что высокие цены – центральная проблема экономики. Однако она долгое время молчала о своей экономической программе, ища, чем ее позиция может отличаться от политики Байдена. Впервые Гаррис озвучила свою экономическую программу только 16 августа на митинге в Северной Каролине.
Харрис намерена среди прочего сократить "расходы для американских семей". Речь идет, в частности, о введении налогового кредита в размере 6 тыс. долларов для молодых семей со средним или низким уровнем дохода в первый год жизни ребенка.
Политик призвала Конгресс США принять закон против искусственного роста цен на продукты питания и арендную плату за жилье. Харрис также заявила о намерении запустить инициативу по строительству трех миллионов новых квартир в течение своего четырехлетнего срока в случае избрания.
По словам Харрис, она сократит "ненужную бюрократию и лишнюю регуляторную волокиту, одновременно защищая потребителей и создавая стабильную бизнес-среду с последовательными и прозрачными правилами игры".
После обнародования экономической программы на Харрис посыпалась первая критика ведущих американских медиа. Речь идет об идее государственного регулирования цен.
К примеру, The Washington Post после вышла с редакционной колонкой, в которой призвала Харрис выступить с серьезными экономическими предложениями, а не с популистскими заявлениями. Издание предполагает, что в некоторых случаях административное регулирование цен может работать ограниченно, но в целом свободные цены необходимы для сохранения баланса экономики.
В общем, экономические программы обоих кандидатов довольно расплывчаты, без деталей того, каким образом их будут воплощать. И именно это создает Дональду Трампу и Камале Харрис возможности критиковать друг друга.
Напомним, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пытается вернуть внимание медиа на себе против кандидатке от демократов Камали Гаррис.
При написании материала использовались статистические данные по экономике США, публичные заявления американских политиков, материалы CNN, Axios, Bloomberg Businessweek, The Washington Post.
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