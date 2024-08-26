Рост цен против экономического роста. Почему инфляция может определить судьбу выборов в США

Почему это важно для США и что предлагают поменять кандидаты – читайте в материале РБК-Украина .

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На президентских выборах в США ключевой является тема экономики и стоимости жизни американцев. Экономическая политика Байдена привела к ряду дисбалансов, Харрис, как член команды действующего президента, вынуждена это учитывать и искать новые идеи, а Трамп имеет возможность критиковать их просчеты.

Корень проблемы – что такое Байденомика

В годы правления Байдена инфляция достигла максимального значения за сорок лет, поэтому положение американских домохозяйств ухудшилось. После вступления Байдена в должность потребительские цены на 19% выросли, а зарплата усредненного работника повысилась на 17%.

Это следствие экономической политики Байдена, получившей название Байденомика. В начале своей каденции он протолкнул через Конгресс выделение огромной суммы на преодоление последствий пандемии Covid-19. В основном это были социальные выплаты.

Во время президентства Байдена также началась масштабная перестройка транспортной инфраструктуры и инвестиции в "зеленый переход" американской промышленности и возобновляемую энергетику. Все это уже дало экономический рост и даст еще больше преимуществ даст в среднесрочной перспективе. В 2023 году экономика страны в целом выросла на 2,5 процента. Уровень безработицы еще в первый год президентства Байдена опустился с 6,3 до 3,7%. Сейчас он несколько вырос до 4,3%. Так долго на этом уровне он последний раз задерживался более пятидесяти лет назад.

Однако такая политика имеет побочные эффекты.

Процентные ставки остаются высокими. Стоимость заимствований в США сейчас находится на самом высоком уровне за 22 года, поскольку Федеральная резервная система (по функциям схожа с центральным банком) держит учетную ставку на рекордном уровне 5,25-5,5%. Это процент, под который ФРС выдает кредиты банкам, а банки уже кредитуют население.

Впрочем, в последнее время происходят некоторые изменения. В июне потребительские цены увеличились на минимальные за год 3% по отношению к тому же месяцу прошлого года. Таким образом, темпы роста цен снизились по сравнению с 3,3% в мае. Эта тенденция наблюдается третий месяц подряд, однако ситуация меняется очень медленно.

Еще одно последствие Байденомики – рост госдолга США. В начале августа он впервые в истории достиг 35 трлн. США. Это, в свою очередь, требует больших средств на его обслуживание.

Согласно опросу Financial Times и Мичиганского университета, 39% респондентов назвали политику демократов одной из трех главных причин инфляции за последние шесть месяцев. Только 24% говорят то же о политике республиканцев. При этом 60% опрошенных заявили, что Гаррис должен выбрать совсем другие подходы или существенно изменить экономическую политику Байдена.

Как Трамп предлагает решать проблемы экономики

Трамп активно критикует команду Байдена за рост цен и стоимость кредитов. В случае своего переизбрания, он планирует вспомнить прошлые успехи.

Основные черты трампономики особо не будут отличаться от тех, что были при его первой каденции. Новое будет то, с какой скоростью и эффективностью он планирует внедрять задуманное. Трампономика означает низкие ставки по кредитам и низкие налоги, заявил политик в недавнем интервью Bloomberg Businessweek.

Трамп надеется, что его планы по сокращению налогов и регуляторного давления и увеличению добычи нефти понравятся избирателям "шатких штатов".

Экс-президент собирается снижать цены благодаря увеличению американской добычи нефти и газа. По его словам, в США "больше жидкого золота, чем у любого". Политик обещает также ввести тарифы на импортные товары, включая до 60% на китайские товары.

По его мнению, ключевой для увеличения зарплат внутри страны и занятости является жесткая миграционная политика. Мол, нелегальные мигранты готовы работать по дешевке, поэтому снижают зарплаты для рядовых американцев.

Также он предлагает продолжить понижение корпоративного налога. Будучи президентом, Трамп в 2017 году снизил корпоративный налог с 35% до 21% и сейчас обещает произвести его на уровне 20% или даже 15%.

Есть и новые оригинальные предложения, как отмена налога на чаевые, что должно привлечь внимание молодежи.

Что нового предлагает Камала Харрис

Камала Гаррис соглашается, что высокие цены – центральная проблема экономики. Однако она долгое время молчала о своей экономической программе, ища, чем ее позиция может отличаться от политики Байдена. Впервые Гаррис озвучила свою экономическую программу только 16 августа на митинге в Северной Каролине.

Харрис намерена среди прочего сократить "расходы для американских семей". Речь идет, в частности, о введении налогового кредита в размере 6 тыс. долларов для молодых семей со средним или низким уровнем дохода в первый год жизни ребенка.

Политик призвала Конгресс США принять закон против искусственного роста цен на продукты питания и арендную плату за жилье. Харрис также заявила о намерении запустить инициативу по строительству трех миллионов новых квартир в течение своего четырехлетнего срока в случае избрания.

По словам Харрис, она сократит "ненужную бюрократию и лишнюю регуляторную волокиту, одновременно защищая потребителей и создавая стабильную бизнес-среду с последовательными и прозрачными правилами игры".

После обнародования экономической программы на Харрис посыпалась первая критика ведущих американских медиа. Речь идет об идее государственного регулирования цен.

К примеру, The Washington Post после вышла с редакционной колонкой, в которой призвала Харрис выступить с серьезными экономическими предложениями, а не с популистскими заявлениями. Издание предполагает, что в некоторых случаях административное регулирование цен может работать ограниченно, но в целом свободные цены необходимы для сохранения баланса экономики.

В общем, экономические программы обоих кандидатов довольно расплывчаты, без деталей того, каким образом их будут воплощать. И именно это создает Дональду Трампу и Камале Харрис возможности критиковать друг друга.