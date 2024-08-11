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Байден подробно объяснил, почему снялся с выборов президента США

США, Воскресенье 11 августа 2024 20:27
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Байден подробно объяснил, почему снялся с выборов президента США Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Если бы президент США Джо Байден остался бы кандидатом на выборах в президенты, это бы привело лишь к дальнейшим обсуждениям его самого.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS Sunday Morning.

Байден пояснил, что опросы, которые были в его распоряжении, показывали, что его позиции шли "нога в ногу" с позициями его главного оппонента Дональда Трампа.

Он отметил, что так было бы до последнего, однако в то время многие демократы опасались, что кандидатура Байдена может негативно повлиять на конгрессовые выборы в ноябре.

"Но случилось так, что многие мои коллеги-демократы в Палате представителей и Сенате считали, что я собираюсь нанести им вред в гонке", - рассказал Байден.

"И я был обеспокоен, что если я останусь в гонке, это станет темой. Вы бы брали у меня интервью о том, почему Нэнси Пелоси (бывший спикер Палаты представителей, - ред.) сказала, почему сделала так - и я думал, что это будет настоящим отвлечением внимания, номер один", - пояснил президент США.

Десятки демократов призвали Байдена передать эстафету другому кандидату, ставя под сомнение, сможет ли он победить Трампа в ноябре.

Байден снялся с выборов в президенты США

Напомним, в прошлом месяце действующий президент США Джо Байден заявил, что снимается с выборов. Это произошло после длительного давления со стороны демократов и нескольких провальных выступлений президента, в том числе провальных дебатов с его основным оппонентом Трампом.

В своем обращении Байден предложил в качестве кандидата на пост президента - вице-президента Камалу Харрис.

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