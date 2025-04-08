"Никаких задержек": премьер Бельгии рассказал, когда Украина получит истребители F-16

Бельгия передаст Украине два истребителя F-16 в этом году и еще два - в следующем. Никаких задержек в поставках самолетов не будет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы обещали стать крупнейшим поставщиком F-16 для Украины. И здесь конечно мы будем придерживаться своих слов. Два F-16 на запасные части поступят в этом году, два самолета поступят в следующем году. Мы очень надеемся, что их будет больше, но мы ожидаем F-35. Со стороны нас никаких задержек нет", - сказал Де Вевер.
По его словам, как только Бельгия получит самолеты F-35, то сразу может передать Украине F-16.
"Мы полностью будем придерживаться наших обещаний. Те F-16, которые мы обещали, мы сразу доставим Украине. Со стороны Бельгии не будет никаких задержек в поставках F-16", - добавил премьер Бельгии.
Напомним, в 2023 году Украина и ее союзники создали авиационную коалицию, целью которой стала передача Украине истребителей F-16. По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно минимум 128 самолетов F-16.
В 2024 году в Украину прибыли первые истребители F-16 от партнеров. Первые самолеты Украине передали Нидерланды и Дания.
Также известно, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей до конца 2028 года.
Кроме того, недавно сообщалось, что Украина получит от партнеров дополнительные истребители F-16. Самолеты уже готовят к передаче.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.