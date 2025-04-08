"Никаких задержек": премьер Бельгии рассказал, когда Украина получит истребители F-16

"Мы обещали стать крупнейшим поставщиком F-16 для Украины. И здесь конечно мы будем придерживаться своих слов. Два F-16 на запасные части поступят в этом году, два самолета поступят в следующем году. Мы очень надеемся, что их будет больше, но мы ожидаем F-35. Со стороны нас никаких задержек нет", - сказал Де Вевер.

По его словам, как только Бельгия получит самолеты F-35, то сразу может передать Украине F-16.

"Мы полностью будем придерживаться наших обещаний. Те F-16, которые мы обещали, мы сразу доставим Украине. Со стороны Бельгии не будет никаких задержек в поставках F-16", - добавил премьер Бельгии.