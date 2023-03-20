RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Никаких переговоров и отмены санкций. У Зеленского объяснили, что означает ордер на арест Путина

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Решение суда Гааги выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина означает, что со страны-агрессора не будут сняты санкции, пока ее представляет преступник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

По его словам, юридическая фиксация "действующего президента РФ" как безусловного международного преступника, прямо означает:

  • Никаких переговоров с нынешней российской элитой.
  • Никакого возвращения России в мировую политику в довоенном статусе.
  • Никакой отмены санкций, пока "лицо Путина" представляет Россию.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.

Отметим, что такое решение МКС может значительно ограничить возможность Путина выезжать за границу, ведь в 123 странах он может быть арестован.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил ПодолякВладимир ПутинМКСГаага