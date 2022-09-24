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Ни один из освобожденных пленных не видел представителей Красного Креста, - омбудсмен

Фото: освобожденные из плена защитники не видели представителей МККК (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ни один из украинских защитников в плену не видел представителей Красного Креста. Украина хочет поднять вопрос невыполнения мандата МККК по поводу встреч с военнопленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

"Ни один из военнопленных, которых мы освободили, не видел представителя Международного комитета Красного Креста. Это нарушение. На мой взгляд, это невыполнение мандата МККК и мы должны об этом публично говорить", - отметил уполномоченный.

Лубинец добавил, что планирует в начале октября встретиться с руководством Международного комитета Красного Креста в Женеве.

Омбудсмен объяснил, что представители МККК брали на себя обязательства по защитникам Мариуполя, а их мандат заставляет Россию выполнять Женевские конвенции.

"Они присутствовали при выходе из "Азовстали" наших героев в Мариуполе и, согласно своим мандатам, брали на себя обязательство это проверять, за этим следить, мониторить эту ситуацию. Мы увидели, что этого вообще не происходило", - подчеркнул он.

Напомним, 22 сентября Украина и Россия провели самый масштабный обмен пленными. Домой вернулись 215 защитников, из которых 108 бойцов "Азова".

Украина освободила 55 российских военных и нардепа Виктора Медведчука.

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