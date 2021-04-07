Жмак подав позов з вимогою визнати незаконним його звільнення з УЗ

Екс-голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак 31 березня подав позов у Господарський суд Києва до Кабінету міністрів та УЗ з вимогою визнати незаконними рішення наглядової ради компанії та розпорядження уряду щодо його звільнення з компанії.

Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Також Жмак вимагав визнати незаконним розпорядження Кабміну про призначення тво голови правління УЗ Івана Юрика.

Поки що невідомо, коли саме відбудеться розгляд позову по суті.

Нагадаємо, 17 березня Кабінет міністрів погодив дострокове припинення повноважень голови правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака. Він пропрацював в УЗ трохи більше півроку.

За цей час компанія ліквідувала дефіцит локомотивної тяги, наростила частку УЗ у перевезеннях на ринку з 19% до 24%, доходи компанії збільшилися шляхом зростання завантаження її вагонного парку.

Як відомо, "Укрзалізниця" у рамках реформування структури компаній заявила про створення окремої бізнес-вертикалі вантажних перевезень, використовуючи досвід розвинених країн світу. Відповідне рішення підтримало Міністерство інфраструктури. Однак рішення заблокував наглядова рада компанії.

Водночас глава наглядової ради Шевки Анджунер фігурує в пояснювальній записці до створеної Верховною радою ТСК як один з винуватців критичного фінансового становища компанії.

Раніше експерт ринку, член комітету з логістики Європейської бізнес асоціації (ЄБА) Юрій Щуклин висловив в коментарі "Інтерфакс-Україна", що факт звільнення Володимира Жмака з посади голови АТ "Укрзалізниця", а також мета його звільнення і, особливо, метод, яким це було досягнуто, може негативно вплинути на ринок.