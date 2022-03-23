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Один з найбільших будівельних концернів в Європі Strabag залишає російський ринок

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Відень, Середа 23 березня 2022 12:57
Один з найбільших будівельних концернів в Європі Strabag залишає російський ринок Фото: компанія Strabag йде з Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Один з найбільших будівельних концернів в Європі Strabag підтримав антиросійську коаліцію. Австрійська компанія йде з російського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Вітаю рішення відомої австрійської компанії Strabag покинути російський ринок. Компанія зробила правильні висновки. Хороший приклад для інших, які все ще не здатні усвідомити, що бізнес на крові - це співвідповідність за російську агресію і російські військові злочини", - написав Кулеба.

Варто відзначити, що Strabag Societas Europaea є одним з найбільших будівельних концернів в Європі. Компанію пов'язують з російським олігархом Олегом Дерипаскою. Співвласник Strabag Ганс Петер Газельштайнер постарався позбутися з ним від синдикативної угоди.

Нагадавши, відомий японський виробник техніки Sharp припинив поставки в Російську Федерацію.

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