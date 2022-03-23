Один з найбільших будівельних концернів в Європі Strabag залишає російський ринок

Один з найбільших будівельних концернів в Європі Strabag підтримав антиросійську коаліцію. Австрійська компанія йде з російського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу .

"Вітаю рішення відомої австрійської компанії Strabag покинути російський ринок. Компанія зробила правильні висновки. Хороший приклад для інших, які все ще не здатні усвідомити, що бізнес на крові - це співвідповідність за російську агресію і російські військові злочини", - написав Кулеба.

Варто відзначити, що Strabag Societas Europaea є одним з найбільших будівельних концернів в Європі. Компанію пов'язують з російським олігархом Олегом Дерипаскою. Співвласник Strabag Ганс Петер Газельштайнер постарався позбутися з ним від синдикативної угоди.