Життя у війні. Як змінилася ситуація в Україні за чотири місяці

Черги на АЗС та бензин по талонах

Масові ракетні атаки РФ по нафтобазах у всій країні призвели до дефіциту автомобільного палива. У травні на автозаправках виникли кілометрові черги, але купити навіть 10 літрів бензину було практично неможливо.

Паливо продавали за корпоративними картами та талонами з лімітами обсягу. Ціна за літр бензину також зросла. Через ажіотаж на деяких АЗС вартість досягала 80 гривень.

Фото: черга за бензином у Києві (Getty Images)

У червні ситуація почала покращуватись, постачальники налагоджують логістику. Черги на заправках залишаються, але бензин можна купити до 52 гривень за літр, дизпаливо 55-58 гривень.

Через паливну кризу українці стали частіше обирати альтернативні види транспорту. З квітня більш ніж утричі зріс попит на електросамокати, гіроскутери, електромобілі.

Курс долара зріс

Після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну Нацбанк зафіксував офіційний курс долара на довоєнному рівні (29,25 грн) і спочатку заборонив продаж валюти населенню. Купити та продати валюту можна було лише в обмінних пунктах та на "чорному" ринку в середньому за курсом 37-38 грн/долар.

21 травня обмеження НБУ було скасовано, після чого курс в обмінниках знизився із 38 до 35,5 грн. На даний момент середній банківський курс долара складає 35,45 грн.

Основною причиною падіння курсу гривні під час війни стало фінансування дефіциту держбюджету за рахунок емісії гривні Нацбанком.

Дефіцит солі

Сіль зникла з прилавків магазинів після того, як головний виробник продукту в країні "Артемсіль" припинив діяльність через бойові дії. Паніка серед покупців призвела до того, що у деяких магазинах ціна на сіль злетіла до 90 грн.

За рахунок імпорту з європейських країн дефіцит солі має зникнути. Як заявляють в "Асоціації постачальників торгових мереж", ціна на неї зросте, але це суттєво не позначиться на гаманцях українців. Роздрібна вартість солі буде на рівні 25–30 грн за кілограм.

Фото: дефіцит солі виник через зупинку виробництва на "Артемсіль" (Getty Images)

Закрився McDonalds

Заклади фастфуду перестали працювати у всіх містах України 24 лютого. В адміністрації мережі повідомили, що на цей крок були змушені піти заради безпеки персоналу, і знову відчинять свої двері після закінчення воєнних дій.

Однак через 4 місяці війни з'явилася інформація, що McDonalds може повернутися до України вже цього літа. Співробітникам розсилають анкети із запитанням про готовність вийти на роботу у серпні.

Які магазини призупинили роботу

Через війну в Україні тимчасово закрито популярні магазини одягу міжнародних модних брендів Zara, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, H&M. Також закрито магазин меблів та декору IKEA.

Деякий час не працювали брендові магазини компанії Argo (Benetton, Mango, Desigual, Parfois, Sisley, Lee Coper, Vero Moda), проте вже повернулися до українських покупців.

Що українці купують під час війни

У перші місяці війни покупці надавали перевагу товарам першої необхідності (продуктам харчування, медикаментам). Але за даними НБУ, зараз зростає попит на промислові товари, одяг та послуги.

У ПриватБанку також повідомляють про відновлення споживчого ринку. Найчастіше українці купують продукти харчування (понад 50% загального обсягу оплати покупок картками).

При цьому в травні значно зросли обсяги оплат у кафе та ресторанах – на 54%, магазинах техніки та електроніки - на 41% та мережах АЗС – на 27%.

Проте продавці електроніки зазначають, що незважаючи на тенденцію до відновлення ринку, попит упав на 40%, порівняно з довоєнним. Найменше купують великогабаритну техніку (телевізори, побутову техніку).

Українці за кордоном

З 24 лютого у пошуках безпеки за кордон виїхало понад 8 млн українців. Переважна частина з них вирушила до країн ЄС.

За даними ООН, найбільша кількість біженців прибула до Польщі - 4,14 млн. 814 тисяч громадян України виїхали до Угорщини, 691 тисяча - в Румунію, 525 тисяч - до Словаччини. До Молдови поїхало 507,5 тисячі людей.

Фото: Біженці у Польщі (Getty Images)

Однак на даний момент на прикордонних пунктах кількість тих, хто повертається додому, перевищує кількість тих, хто виїжджає. З 28 лютого в Україну повернулося 2,84 млн людей. Так, із Польщі повернулася майже половина переселенців - 2,073 млн.

Програми виплат переселенцям

Українці, які були змушені покинути свої домівки через війну, можуть розраховувати на грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.

Наразі працює програма щомісячних виплат для ВПО з окупованих територій та зон бойових дій по 2-3 тисячі гривень, яку можна оформити через додаток "Дія" або офлайн в УСЗН.

На платформі є Допомога є можливість подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій (ЮНІСЕФ, Червоний хрест, ООН). Заявки можуть подати люди, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях чи територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також ВПО.