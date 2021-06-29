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Життя на Венері неможливе: вчені назвали причину

Автор: Анастасія Рокитна

Міжнародна дослідницька група під керівництвом Королівського університету Белфаста (Британія) установила, що життя на Венері неможливо. Для цього там просто занадто сухо.

Про це повідомляє BBC.

Для життя у хмарах планети має бути присутній газ фосфіну. Вчені встановили, що найекстремальніший "екстремофіл" - назва для мікробів, які живуть у дуже складних умовах, - там вижити не зможе.

Нагадаємо, Європейське космічне агентство оголосило про місію на Венеру.

Також NASA відправить дві нові місії на Венеру.

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Венера