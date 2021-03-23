Життя без МВФ: у НБУ спрогнозували наслідки відмови від співпраці з фондом

"Відтак уряду доведеться скорочувати дефіцит держбюджету, курс гривні буде слабшати, щоб нівелювати негативний вплив на платіжний баланс, відповідно, інфляція прискориться", - додав він.

За його словами, за відмову від співпраці з МВФ та право проводити "суверенну економічну політику" Україні доведеться платити зменшенням витрат на важливі бюджетні проекти (інвестиції в дорожню інфраструктуру, підвищення соціальних стандартів, підтримку малого та середнього бізнесу) та зростанням відсоткових ставок, оскільки НБУ буде змушений проводити жорсткішу монетарну політику для стримування інфляції.

"Щодо того, що начебто вимоги МВФ не відповідають національним інтересам України. Спитайте українців, чи потрібні їм боротьба з корупцією, чесні суди і Нацбанк, який забезпечує низьку та стабільну інфляцію. Упевнений, що відповідь буде ствердною", - наголосив Сологуб.