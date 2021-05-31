"Живе" фото і відбитки пальців для дітей: ЄС планує посилити видачу шенгенських віз

Серед пропонованих змін необхідність робити" живе " фото при подачі заяви на отримання Шенгену і здача відбитків пальців дітьми.

Відзначається, що фотографію для шенгенської візи потрібно буде робити при подачі заяви, в тому числі для дітей у віці до шести років. Цей захід в ЄС пояснили необхідністю боротьби з торгівлею дітьми.

Зміни торкнулися і віку претендентів на шенгенську візу, які повинні здавати відбитки пальців. Планується, що обов'язкову дактилоскопію після набрання чинності будуть зобов'язані здавати діти з шести років (зараз з 12 років).

Біометричні дані дітей до 12 років будуть видалятися при виїзді з Шенгенської зони або при закінченні терміну дії візи. Така інформація про інших одержувачів віз буде зберігатися в базах п'ять років.

Не здавати відбитки пальців зможуть люди старше 75 років, оскільки у зв'язку з віком "погіршується якість" відбитків.

Планується, що бази країн-членів ЄС будуть інтегровані. Це дозволить отримувати інформацію не тільки про короткострокові, але і про довгострокові візи, а також посвідка на проживання (ПНП), що дозволяють вільне пересування по шенгенській зоні.

Документ отримав схвалення Ради ЄС. Тепер зміни має затвердити Європейський парламент.