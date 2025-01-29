Живет в иллюзиях. В ОП отреагировали на бред Путина о "спонсорстве" Украины и переговорах
Российский диктатор Владимир Путин не меняет модели своего поведения и продолжает неадекватно воспринимать реальность.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Путин есть Путин. Он не меняет модель своего поведения, формат своего поведения. Он абсолютно неадекватно воспринимает реальность и продолжает жить в тех иллюзиях, или в тех мифах, которые он сам себе создал и соответственно которыми он пользуется для того, чтобы оправдать те или иные свои действия", - заявил Подоляк.
"Спонсорские деньги"
Как отметил советник главы Офиса президента, Путин уже третий год скулит из-за поддержки Запада Украины тогда, когда ему следует говорить об "эффективности" его войны.
В частности он напомнил о заявлениях диктатора о том, что российские террористы якобы способны за "три минуты" дойти до Берлина и Парижа. Впрочем, в этом Путин тоже мало что понимает.
Вопрос легитимности
По словам Подоляка, Путину, который оккупировал власть в России, не следует поднимать вопрос о легитимности президентства Владимира Зеленского. Более того, диктатор даже не имеет никакого отношения к внутренне политическому процессу в Украине.
Россия не желает переговоров
Подоляк добавил, что диктатор может существовать только в состоянии войны и сегодняшняя Россия не желает жить с кем-то в состоянии добрососедских отношений. Сегодня для страны-оккупанта эскалация, война, или же другой конфликт является способом отвлечь внимание россиян от внутренних проблем.
"И поэтому они несмотря ни на что точно не будут идти на какие-то переговоры, где они будут справедливо что-то обсуждать. Я вообще не понимаю концепцию переговоров без принуждения России. И поэтому это не то, что он (Путин - ред.) бравирует тем, что "мы можем то, можем это". Нет, он просто чувствует, что все еще инструментов, настоящих инструментов принуждения так и нет", - отметил советник главы Офиса президента.
Очередные "фантазии" Путина
Вчера, 28 января, диктатор Путин в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что действующий президент Зеленский якобы не имеет права подписывать документы по итогам возможных переговоров со страной-террористом Россией из-за "потери легитимности". В частности утверждал, что якобы Россия не продолжала бы полномасштабную войну, если бы Украина ушла бы из так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Также он уверен в том, что Украина не будет способна воевать, если Запад прекратит поддержку, поскольку ключевым фактором является "спонсорское финансирование" и поставки вооружения.
Комментируя интервью Путина Зеленский заявил, что диктатор, с приближением диалога, будет пытаться сделать войну бесконечной.
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