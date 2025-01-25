Живет в 1917-м. Зеленский ответил на заявление Путина о невозможности переговоров с Путиным

"Очень много сигналов, которые распространяют россияне относительно каких-то декретов, как они это называют. Они вообще живут в каком-то 1917 году. Декрет о мире, декрет о еще чем-то", - перечислил он.

По словам Зеленского, решение СНБО было вынужденным, потому что глава Кремля Владимир Путин начал очень много строить различных каналов вместе с "сепаратистами", вместе с представителями других государств по влиянию на Украину, на нашу независимость, непосредственно на меня.

"Много переговорных процессов, много теневых коридоров. Я это остановил. Быстро. Просто остановил сепаратизм в нашем государстве тем, что остановил кому-либо в Украине проводить те или иные переговоры с Россией, со сторонниками Путина в течение войны. Это было когда их войска были здесь, в Киевской области. Они это делали, пробовали давить через много разных коридоров, и наш депутатский корпус, и европейские депутаты, и представители США. Я просто понял, что мы и наши соответствующие органы не могут это контролировать", - продолжил он.

Поэтому, по словам президента, он принял решение, потому что я лидер тех или иных переговоров, поэтому я это остановил.

"Я понимаю, что Путину это не нравится, потому что каналов у него было много. Есть каналы о которых все знают, а также они использовали другие каналы, даже в некоторых наших институтах, о которых я не готов говорить. Поэтому и решение было таким", - констатировал он.