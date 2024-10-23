Цены растут. Сколько стоит аренда жилья в Польше и где самое дешевое

Средняя стоимость аренды жилья в Польше за год выросла на 2%, что эквивалентно 80 злотым. Причиной роста цен стало повышение стоимости коммунальных услуг и наплыв мигрантов.

РБК-Украина со ссылкой на данные ресурса Otodom и Money рассказывает, какие цены на аренду квартир в самых больших городах Польши.

За сколько сдают однокомнатные квартиры

На стоимость аренды влияет расположение квартиры, доступ к общественной инфраструктуре, наличие ремонта и площадь жилья. Сейчас на рынке Польши много предложений по сдаче в аренду жилья. Самый большой спрос на двухкомнатные квартиры с площадью более 40 "квадратов".

Стоит отметить, что в некоторых объявлениях оплата за коммунальные уже учтена в стоимость аренды. В среднем сумма коммунальных платежей составляет от 600 до 1100 злотых (6200 грн – 11 400 грн).

Цены на однокомнатные:

в Варшаве – однокомнатные квартиры сдают по цене от 2 300 злотых до 3 600 злотых (23 800 – 37 300 грн)

в Кракове – цены колеблются от 1800 злотых до 2600 злотых (18 600 грн до 29 000 грн)

в Гданьске – квартиры задают от 2 000 злотых до 2 800 злотых (20 000 грн – 28 800 грн)

во Вроцлаве – стоимость аренды колеблется от 1 800 злотых до 2 500 злотых (18 600 грн – 25 900 грн)

в Лодзи – здесь цены на аренду самые дешевые из этого перечня городов, средняя стоимость составляет от 1 200 до 1 900 злотых (12 400 грн – 19 600 грн)

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Варшаве (скриншот сайта Otodom)

Какая стоимость аренды двухкомнатных квартир

Больше всего предложений на рынке именно о сдаче в аренду двухкомнатных квартир. Их более половины всех объявлений. Эта тенденция сохраняется во всех городах.

Цены на двухкомнатные квартиры:

в Варшаве – стоимость аренды колеблется от 3 000 злотых до 4 600 злотых (31 080 грн – 47 600 грн)

в Кракове – в среднем жилье сдают от 2 500 злотых до 3 300 злотых (25 900 грн – 34 100 грн)

в Гданьске – цены колеблются от 2 600 злотых до 3 500 злотых (26 700 грн – 36 000 грн)

во Вроцлаве – средняя стоимость аренды составляет от 2 300 злотых до 3 300 злотых (23 800 грн – 34 100 грн)

в Лодзи – цены колеблются от 1 700 злотых до 2 500 злотых (17 600 грн – 25 900 грн)

Объявления о сдаче в аренду двухкомнатных квартир в Кракове (скриншот сайта Otodom)

Сколько стоит аренда трехкомнатных квартир

Трехкомнатные квартиры традиционно пользуются меньшим спросом, чем одно- и двухкомнатные, сейчас на рынке они составляют почти четверть от всех объявлений.

Цены на аренду трехкомнатных квартир:

в Варшаве – средние цены составляют 4 700 злотых – 6 000 злотых (48 700 – 62 000 грн)

в Кракове – здесь квартиры сдают за 4 000 злотых – 5 000 злотых (41 400 грн – 51 500 грн)

в Гданьске – средняя стоимость аренды составляет от 3 500 злотых до 4 600 злотых (36 200 – 47 300 грн)

во Вроцлаве – цены колеблются от 3300 злотых до 4000 злотых (34 000 грн – 41 400 грн)

в Лодзи – в среднем квартиры сдают за 2 600 – 3 500 злотых (26 900 грн – 36 200 грн)

Стоимость аренды трехкомнатной квартиры во Вроцлаве (скриншот сайта Otodom)

Будет ли стоимость аренды в дальнейшем расти

Эксперты пока не дают конкретных прогнозов, поскольку цены на аренду зависят от уровня инфляции и процентных ставок. На снижение цен повлияет, прежде всего, большая доступность ипотечных кредитов, поскольку поляки будут иметь возможность отказаться от арендованных квартир и приобрести собственные квартиры.

Добавим, что Польша входит в пятерку стран ЕС, где больше всего выросли цены за последние 10 лет. Стоимость аренды за это время повысилась на 66%. Также существенное повышение цен произошло после наплыва беженцев из Украины. Цены на аренду квартир в январе 2023 года выросли на 29% по сравнению с январем 2022 года.