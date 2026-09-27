"Жизнь дороже деревьев": жители Теремков требуют завершить теплотрассу до наступления морозов

В Киеве сотни жителей жилмассива Теремки вышли на митинг с требованием достроить новую теплотрассу, которая должна обеспечить их дома резервным теплоснабжением зимой в случае повреждения ТЭЦ-5.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24/7".
Как рассказали жители, минувшей зимой во многих домах на Теремках температура не превышала +4°C, в некоторых даже замерзла в трубах вода, поэтому люди были вынуждены ходить в биотуалеты на улице. Особенно тяжело было пенсионерам и людям с инвалидностью, которых очень многое живет на Теремках.
"У меня мама ветеран войны после инсульта с сахарным диабетом, после переломов. И так на 16-м этаже мы прожили зиму с +4°. Это очень холодно. Замерзло все. Мама сама не может ходить на улицу. У нас очень много в подъезде людей с ограниченными возможностями. Многие на инвалидных колясках, которым очень нужно тепло. А кто-то выступает против вырубки деревьев. А что бы они сказали, если бы увидели, как у нас люди мочатся, извините, в такие морозы на улице в биотуалетах? У нас нет ни электричества, ничего не было, ни тепла, не согреться, ничего", - рассказала местная жительница.
Владимир Степанович, который в свои 92 года прошлой зимой остался в квартире без тепла, пришел на митинг, чтобы обратиться к противникам строительства теплотрассы, большинство из которых не испытывали таких проблем с отоплением как жители Теремков.
"У них всю зиму было тепло, поэтому они против прокладки теплосети через лесополосу. В нашем микрорайоне проживает 32 000 жителей, 26 000 из них страдали от отсутствия отопления. Я считаю, что жизнь человека дороже дерева. Дерево можно вырастить, а умершего ребенка или бабушку уже никогда не воскресишь. Поэтому я сегодня пришел сказать людям, которые выступают против: "Люди добрые, опомнитесь!" - рассказал пенсионер.
Ранее в КГГА пояснили, что строительство резервной теплотрассы для жителей жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2 является одним из пунктов плана устойчивости Киева.
В июле, после начала строительства, некоторые общественные активисты выступили против него из-за того, что для прокладки магистрали нужно было сносить деревья.
11 августа городские власти приостановили работы для консультаций с общественностью и экспертами. После почти двух месяцев обсуждений с активистами был согласован скорректированный проект. Он предполагает сохранение около 200 деревьев, а снос – только до 10 деревьев.
Как сообщалось ранее, новая теплотрасса, которую прокладывают на Теремках, должна обеспечить отоплением 183 жилых дома, три больницы, около 20 школ и детсадов - всего более 200 тысяч жителей Голосеевского района Киева.