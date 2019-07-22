На округ Пашинського направили вертоліт з поліцейським спецназом

Національна поліція направила в Житомирську область вертоліт зі спецназом для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчому окрузі №64 після проведення позачергових виборів у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції.

Як повідомляється, сьогодні, 22 липня, з Києва в Житомирську область прибув спеціальний загін поліцейських тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції.

"Рішення направити в місто Коростень вертольотом Мі-8 придані сили поліції було прийнято після аналізу оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій - в окружну виборчу комісію №64, яка розташована в Коростені", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські спецназівці спрямовані в Житомирську для посилення місцевої поліції і допомоги у забезпеченні громадського порядку і безпеки, а також реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці.

Відзначимо, за інформацією Центральної виборчої комісії (ЦВК), на виборчому окрузі №64 народний депутат 8-го скликання Сергій Пашинський програє. За результатами обробки 61,2% протоколів на окрузі перемагає В'ячеслав Сигачев від політпартії "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними ЦВК, народні депутати Сергій Пашинський, Володимир Литвин та Іван Балога не набрали достатньої підтримки виборців у мажоритарних округах для перемоги на позачергових виборах у Верховну раду.