У Житомирській області через розпилення газу постраждали 13 дітей

В Житомирській області поліція відкрила кримінальну справу за фактом розпилення газу в одній з шкіл міста Коростишів, в результаті чого 13 дітей госпіталізували. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Правоохоронці з'ясували, що близько 10:40 на перерві між уроками в приміщенні туалету школи, на третьому поверсі хтось з учнів розпилив невідому речовину, через яку у присутніх виникло печіння і подразнення обличчя та шкіри. В місцеву лікарню доставлено 13 школярів від 2005 до 2009 народження.

За інформацією поліції, розпилив газ учень 8 класу, 2005 року народження.

Попередня кваліфікація події - ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що після провітрювання приміщення навчальний процес продовжився.

Нагадаємо, в Авдіївці Донецької області розпорошили перцевий газ. В результаті інциденту за медичною допомогою звернулися 16 дітей.

У Черкасах 75 учнів школи №1 отруїлися невідомою речовиною. Так, 37 дітей отримали медичну допомогу амбулаторно, а 38 учнів були госпіталізовані у Черкаську обласну дитячу лікарню. За даними Моз, стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінюють як легкий, решта 15 учнів знаходяться у стані середньої тяжкості.

Крім того, нещодавно у школі під Одесою від розпилення газу постраждали 20 дітей. Пізніше повідомлялося, що число дітей, постраждалих в результаті розпилення газу у Біляївському районі Одеської області зросла до 36.