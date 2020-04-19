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У Чернівецькій області за добу померло 6 осіб: у двох був коронавірус, решту перевіряють

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 18:51
У Чернівецькій області за добу померло 6 осіб: у двох був коронавірус, решту перевіряють
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Один пацієнт з підозрою на коронавірус помер вдома

У Чернівецькій області за добу померло 6 людей, у яких підозрювали або було підтверджено зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернівецьку обласну державну адміністрацію в Facebook.

За даними облдержадміністрації, у двох померлих було лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус. На результати діагностики ще чотирьох померлих наразі очікують.

"Один пацієнт з Чернівців з підозрою на коронавірус та складним супутнім онкозахворюванням помер перебуваючи вдома", - додали в ОДА.

У Чернівецькій області за добу померло 6 осіб: у двох був коронавірус, решту перевіряють

Нагадаємо, вчора у Чернівецькій центральній районній лікарні помер пацієнт з підозрою на зараження коронавірусом. Стан чоловіка погіршився 18 квітня. Він помер у реанімаційному відділенні. У померлого були супутні захворювання, раніше він пережив інфаркт та інсульт.

Також РБК-Україна писало, що в Херсонській області вчора зафіксували новий летальний випадок, пов'язаний з коронавірусом. При цьому 6 жителів області повністю одужали від коронавірусу та були виписані з лікарень.

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