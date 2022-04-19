У Житомирській області затримали трьох колаборантів, які у соцмереждах підтримували війну в Україні

Зазначається, що йдеться про мешканців Житомира, Коростишева і Бердичівського району.

"Трійця "лайкарів руZZкого міра" значно активізувала свою інтернет-пропаганду з початком повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну", - йдеться у повідомленні.

Так, мешканка Житомира у пропагандистській соцмережі та месенджері підтримувала російську агресію в Україну. Жінка поширювала маніпуляційні дописи російських медіа про ситуацію на фронтах. В деяких дописах вона наголошувала на "меншовартості українського народу і звеличувала "високу культуру" загарбників".

Також мешканець Коростишева поширював проросійську пропаганду і підтримував загарбницьку політику Кремля у соцмережі. До того ж він проводив "агітаційну роботу" серед своїх знайомих: закликав підтримувати РФ не чинити їм опір та співпрацювати із майбутньою окупаційною адміністрацією держави-агресорки.

Чоловік одного із села в Бердичівському районі на публіку "роз'яснював" мешканцям громади про необхідність всебічної підтримки "справжнього народного лідера Путіна" та основних цілей "спеціальної операції РФ"в Україні.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили матеріали, комп’ютерну техніку та електронні пристрої, які підтверджують їхню протиправну діяльність.

СБУ затримала колаборантів у Житомирській області (facebook.com/ssu.zhytomyr)