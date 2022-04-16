У Харківській області затримали подружжя колаборантів, які публічно закликали підтримати РФ
У Харківській області подружжя колаборантів публічно закликало підтримувати дії країни-агресорки. Наразі СБУ вже повідомило їм про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Правоохоронці встановили, що чоловік та дружина з села Старовірівка Красноградського району зняли відео з публічними закликами до підтримки дій та рішень Росії в Україні. Після цього жінка виклала відеоролик у соцмережі.
Також згодом вона розмістила ще одне відео, в якому закликала до активної співпраці з Росією.
Наразі подружжю колаборантів повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.
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Нагадаємо, війна РФ проти України триває 52-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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