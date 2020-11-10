У Житомирській області від пострілу з пістолета загинув військовий

У Чуднові Житомирської області у військовій частині від вогнепального поранення загинув 28-річний лейтенант Збройних сил України. Попередньо, це було самогубство, але поліція ще проводить розслідування.
Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.
Військовий перебував у складі добового наряду, а ввечері він вийшов до кімнати відпочинку, де пізніше знайшли його тіло. Причиною смерті, за попередніми даними, стало поранення від пострілу з пістолета в грудну клітину.
"Загиблий був з Мирославського району Херсонської області та проходив службу в Збройних силах України за призовом", - уточнили в поліції.
Зазначається, що за фактом загибелі військовослужбовця відкрито кримінальне провадження. Зараз правоохоронці з'ясовують всі причини та обставини конфлікту. Поліція вже призначила судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, днями в Закарпатській області поблизу українсько-угорського кордону від вогнепального поранення загинув прикордонник Чопського загону. Військовослужбовцю було 23-роки.
Також РБК-Україна писало про вбивство прикордонника Мостиського загону у Львівській області. Справу веде Державне бюро розслідувань.