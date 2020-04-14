У Житомирській області через загоряння сухої трави згоріла вулиця з 27 будинків

Фото: пожежа в Борятине (zt.dsns.gov.ua)

Один пожежник отримав опіки і знаходиться в реанімації

В селі Борятин Житомирської області в результаті загоряння сухої трави згоріла вулиця з 27 будинків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежа виникла вранці 13 квітня в полі поблизу Борятина. Близько 13:20 в результаті сильних поривів вітру пожежа перейшов на населений пункт.

"Вогонь фронтом 500 м миттєво перекинувся на населений пункт Борятин і охопив 27 будівель, розташованих на одній вулиці біля поля. Серед них 16 житлових будинків (12 з них порожнечі) і 11 господарських будівель", - повідомили в ДСНС.

Пожежу було локалізовано о 14:43, ліквідовано о 20:20. Вогнем пройдено 13 га території.

"Один з рятувальників під час гасіння пожежі отримав опіки верхніх дихальних шляхів та госпіталізований в реанімаційне відділення Чуднівського лікарню", - повідомили рятувальники.

Лише при гасінні пожежі були задіяні 53 чоловік особового складу ДСНС, а також 15 одиниць пожежної техніки. Під час пожежі врятовано 71 будівля - 28 житлових будинків і 43 господарські будівлі. На місці події залишається 3 автоцистерни для патрулювання.

Фото: пожежа в Борятине (zt.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, на даний момент в Україні вже 10 день тривають масштабні пожежі в Чорнобильській зоні. Зазначається, що до гасіння пожеж залучено 415 осіб і 98 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що пожежа в Чорнобильській зоні підходить до сховищ з високоактивними радіоактивними відходами. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що всі три сховища відпрацьованого ядерного палива знаходяться в безпеці.