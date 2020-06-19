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Кабмін посилить контроль за дотриманням карантину

Новини » Коронавірус     19.06.2020 - 16:53
Кабмін посилить контроль за дотриманням карантину
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

У регіони буде виїжджати керівництво МОЗ на чолі з головсанлікарем

Кабінет міністрів України посилить контроль за дотриманням карантину. В уряді обіцяють діяти жорсткіше для безпеки українців.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання уряду, передає РБК-Україна.

Він підкреслив, що місцева влада, яка покликана посилювати карантинні обмеження, в деяких випадках просто вирішила закривати очі на ці загрози.

"Уряд - ми будемо посилювати контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Звертаюсь до пана Віктора Ляшка: в регіони має виїжджати керівництво МОЗ на чолі з головсанлікарем. Так само має бути посилено контроль з боку Нацполіції, з боку Держспоживслужби. Всі наради були проведені, далі ми будемо діяти жорсткіше для того, щоб українці були в безпеці", - сказав глава Кабміну.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що Україна фактично знаходиться на першій або другій хвилі зараження COVID-19 і додав, що громадяни легковажно ставляться до карантину.

Як писало РБК-Україна, в Україні за добу зафіксували ще 921 новий випадок коронавірусу.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїникарантинДенис Шмигаль
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