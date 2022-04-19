RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Житомирській області священнику УПЦ МП повідомили про підозру у колабораціонізмі

Фото: священику УПЦ МП повідомили про підозру в колабораціонізмі ((Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Прокуратура оголосила про підозру у колабораційній діяльності священику УПЦ МП у Новоград-Волинському районі Житомирської області. Він публічно закликав підтримувати рішення і дії Росії, яка напала на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Житомирської обласної прокуратури.

"Встановлено, що 64-річний настоятель церкви Московського патріархату в Новоград-Волинському районі, в березні цього року, вдень, під час спілкування на вулиці з місцевими жителями, давав їм "цінні" настанови, як насправді потрібно сприймати широкомасштабне вторгнення російської армії", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваний намагався переконати громаду в тому, що влада РФ надіслала своїх військових звільнити українців від нацистів і бандерівців, а також захистити російськомовне населення братнього народу.

Крім того, священник стверджував, що вбивають мирних жителів і руйнують їхні будинки не російські війська, а українські збройні сили.

Нагадаємо, Івано-Франківськ вимагає від Ради і Зеленського заборонити УПЦ Московського патріархату.

Ми також писали про те, що в Києві священника затримали за співпрацю з окупантами. При цьому УПЦ МП заперечує його приналежність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниУПЦ МП