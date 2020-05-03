У Житомирській області рятувальникам вдалося ліквідувати кілька осередків пожеж

Станом на 12:00, 3 травня, в Овруцькому районі Житомирської області рятувальникам вдалося ліквідувати три осередки пожежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, осередки пожеж знаходилися поблизу трьох сіл.

"На території Овруцького лісництва ліквідовано 2 вогнища загоряння лісової підстилки поблизу села Первомайське (виникло 16.04) і села Дубовий Гай (виникло 29.04). Також ліквідовано загоряння лісової підстилки поблизу села Лучанка в Овруцькому районі на території Слобідського лісництва", - йдеться в повідомленні.

Нині рятувальники продовжують надавати допомогу працівникам лісових господарств для гасіння окремих осередків тління лісової підстилки, пнів і деревини.

"Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 327 осіб і 62 одиниці техніки, з них від ДСНС 64 осіб особового складу та 22 одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирській області через підпал сухої рослинності загинула жінка. Зі слів очевидців, бабуся вирішила спалити залишки сухої рослинності на власній присадибній ділянці.

Зазначимо, сьогодні практично по всій території країни очікувалися проливні дощі та грози в денний і нічний час.