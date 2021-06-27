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В Житомирській області згорів будинок від удару блискавки

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Неділя 27 червня 2021 15:21
В Житомирській області згорів будинок від удару блискавки Фото: в Житомирській області згорів будинок від блискавки (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У селі Зубринка Житомирського району сталася пожежа житлового будинку. Загорання спричинив розряд блискавки.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Так, пожежа виникла ввечері 26 червня. Повідомлення про подію надійшло від місцевих мешканців, адже господарів вдома не було.

За їх словами, дерев’яна господарча будівля зайнялась через блискавку, що вдарила в неї та дерево, розташоване поруч. З будівлі полум’я перекинулось на господарській дім.

По прибуттю з’ясувалось, що вогонь вже встиг знищити зазначену будівлю та дах житлового будинку. Аби зупинити подальше поширення вогню, рятувальникам знадобилося година.

Тривалий час вони розбирали дерев’яні конструкції та проливали їх водою. Також їм довелося здійснити три виїзди для заправки машини водою до найближчого ставка, що розташований на відстані трьох кілометрів. Ліквідація відбулась о 21:30.

Раніше повідомлялося, що у Рівненській області внаслідок негоди одна людина постраждала від удару блискавки.

РБК-Україна писало, що у Чернігівській області в місті Батурин сталася пожежа. В будинок влучила блискавка.

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