ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Житомирській області внаслідок ДТП постраждали 7 людей

Новини » Надзвичайні події    24.12.2018 - 19:49
У Житомирській області внаслідок ДТП постраждали 7 людей
Іллюстративне фото (facebook.com/police.kharkov)

Також в результаті зіткнення двох автомобілей загинула одна людина

У понеділок, 24 грудня, близько 15.30 поблизу села Денишів Житомирської області автомобіль "Опель Астра" зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2104, внаслідок аварії загинула одна людина, ще семеро постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Житомирської області.

Повідомляється, що водій автомобіля "Опель Астра", виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2104.

!Внаслідок пригоди загинув пасажир ВАЗівки, 31-річний житель обласного центру. Водії обох транспортних засобів, пасажири "Опеля", 35-річна киянка і 38-річна жителька Хмельниччини, а також троє дітей віком від 6 до 9 років, з травмами різного ступеню тяжкості доставлені до медичних закладів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці ДТП продовжує працювати поліція. Усі обставини і причини, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди, встановлюються. 

Нагадаємо, 24 грудня у Новомосковську (Дніпропетровська область) внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинула людина. 

Крім того, під Києвом у п'ятницю, 21 грудня, перекинувся маршрутний автобус з пасажирами, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали вісім людей.

В Індії на шосе зіткнулися 50 автомобілів, є загиблі Внаслідок наїзду автомобіля на зупинку в Реклінгхаузені загинула людина
Новини України Житомиравария
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся