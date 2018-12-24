У Житомирській області внаслідок ДТП постраждали 7 людей

Іллюстративне фото (facebook.com/police.kharkov)

Також в результаті зіткнення двох автомобілей загинула одна людина

У понеділок, 24 грудня, близько 15.30 поблизу села Денишів Житомирської області автомобіль "Опель Астра" зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2104, внаслідок аварії загинула одна людина, ще семеро постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Житомирської області.

Повідомляється, що водій автомобіля "Опель Астра", виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2104.

!Внаслідок пригоди загинув пасажир ВАЗівки, 31-річний житель обласного центру. Водії обох транспортних засобів, пасажири "Опеля", 35-річна киянка і 38-річна жителька Хмельниччини, а також троє дітей віком від 6 до 9 років, з травмами різного ступеню тяжкості доставлені до медичних закладів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці ДТП продовжує працювати поліція. Усі обставини і причини, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди, встановлюються.

Нагадаємо, 24 грудня у Новомосковську (Дніпропетровська область) внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинула людина.

Крім того, під Києвом у п'ятницю, 21 грудня, перекинувся маршрутний автобус з пасажирами, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали вісім людей.