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В Житомирской области в результате ДТП пострадали 7 человек

Новости » Происшествия    24.12.2018 - 19:49
В Житомирской области в результате ДТП пострадали 7 человек
Иллюстративное фото (facebook.com/police.kharkov)

Также в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек

В понедельник, 24 декабря, около 15.30 вблизи села Денеши Житомирской области автомобиль "Опель Астра" столкнулся с автомобилем ВАЗ 2104, в результате аварии погиб один человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Житомирской области.

Сообщается, что водитель автомобиля "Опель Астра", выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2104.

"В результате происшествия погиб пассажир ВАЗа, 31-летний житель областного центра. Водители обоих транспортных средств, пассажиры "Опеля", 35-летняя киевлянка и 38-летняя жительница Хмельницкой области, а также трое детей в возрасте от 6 до 9 лет, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ДТП продолжает работать полиция. Все обстоятельства и причины, приведшие к дорожно-транспортному происшествию, устанавливаются.

Напомним, 24 декабря в Новомосковске (Днепропетровская область) в результате столкновение двух легковых автомобилей погиб человек.

Кроме того, под Киевом в пятницу, 21 декабря, перевернулся маршрутный автобус с пассажирами, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек.

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