У Житомирській області викрили міжрегіональний конвертцентр

Фото: вилучені гроші (ssu.gov.ua)

В Житомирській області викрили міжрегіональний конвертаційний центр. За допомогою нього в тінь вивели майже 200 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, конвертцентр організували два великих виробника сільгосппродукції. Вони використовували реквізити більше 15 фірм з ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб. З їх допомогою вони легалізували гроші, отримані від продажу продукції, не потрапляла в офіційну документацію. Переводили в готівку гроші зловмисники через 25 підставних ФОПи.

Протягом 2018-20 років вони вивели в тінь майже 200 мільйонів гривень. Точна сума збитків ще встановлюється.

У ході обшуків в офісах, за місцем проживання та в автомобілях фігурантів вилучили понад 1,4 мільйона гривень, більше 20 печаток фіктивних фірм, бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку, документи і чернетки.

Йде процес арешту рахунків фірм, задіяних в схемі, і майна фігурантів для відшкодування збитків державі.

У листопаді повідомлялося, що в Донецькій області викрили діяльність конвертаційного центру. Його оборот досягав 1,5 мільярда гривень.

Також у жовтні в Україні викрили і припинили роботу одного з найбільших конвертаційних центрів в історії країни. Його оборот становив 15 мільярдів гривень.