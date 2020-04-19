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Лісові пожежі в Житомирській області стали найбільшими за 24 роки

Новини » Надзвичайні події     19.04.2020 - 22:26
Лісові пожежі в Житомирській області стали найбільшими за 24 роки
Фото: лісова пожежа в Житомирській області (dsns.gov.ua)

Поширенню вогню сприяв сильний вітер

Голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький назвав лісові пожежі у Житомирській області найбільшими з 1996 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держлісагентства.

За словами Заблоцького, востаннє подібні лісові пожежі в Україні було зафіксовано 24 роки тому. Він додав, що швидкому поширенню вогню сприяли сильні шквали вітру, які не фіксували останні 8 років. Пориви вітру сягали 35 метрів на секунду.

"Нових загорянь у лісових масивах Житомирської області не зафіксовано. Вчорашні злагоджені дії лісівників та пожежників ДСНС дали свій результат. На сьогодні залишилося дві пожежі, які зараз ліквідовуються, там працює авіація. Великого задимлення вже немає", - розповів Заблоцький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 19 квітня площа лісових пожеж на території Житомирської області перевищує 4 тисячі гектарів. Тривала локалізація чотирьох осередків займання.

Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що наразі розглядається дві версії виникнення лісових пожеж у Житомирській області. Аваков розповів, що спричинити масштабні пожежі могли суховії та навмисний підпал.

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