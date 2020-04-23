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У Житомирській області коронавірусом заразилися понад 50 медиків

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 15:20
У Житомирській області коронавірусом заразилися понад 50 медиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Троє медпрацівників перебувають на стаціонарному лікуванні

В Житомирській області коронавірус виявили у 55 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає РБК-Україна.

За його словами, всі медики контактували з інфікованими.

"Стан всіх задовільний. Троє перебувають на стаціонарному лікуванні", - зазначив Ховрах.

Нагадаємо, в Харківській області лабораторно підтвердили зараження коронавірусом ще у чотирьох медиків. Серед медиків заразилися працівники Валківської ЦРЛ, міської клінічної дитячої лікарні №16, Обласної психіатричної лікарні №1 (села Стрілеча).

Крім того, в Україні за минулу добу встановлений новий антирекорд, заразилися коронавірусом 578 осіб. Загальна кількість інфікованих в Україні, станом на ранок 23 квітня - 7170 осіб.

Додамо, що кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Києві збільшилася до 1059. За його словами, за добу було зафіксовано 70 нових випадків COVID-19. Серед захворілих - п'ять медиків.

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