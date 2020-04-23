ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Харківській області у чотирьох медиків виявили коронавірус

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 14:47
В Харківській області у чотирьох медиків виявили коронавірус
Ілюстративне фото (flickr)

В області за останню добу зареєстровано 17 нових випадків інфікування коронавірусом

У Харківській області лабораторно підтверджено коронавірусну інфекцію ще у чотирьох медиків. Про це повідомляє голова Харківської обласної держадміністрації (ОДА) Олексій Кучер у Facebook.

Як він повідомив, у Харківській області за останню добу зареєстровано 17 нових випадків інфікування коронавірусом, з яких четверо медпрацівників. Так вірус підтвердили у жителів Харкова, Балаклійського, Валківського, Дергачівського, Зміївського та Харківського районів. Серед медиків інфікувалися працівники Валківської ЦРЛ, Харківської міської клінічної дитячої лікарні №16, Обласної психіатричної лікарні №1 (села Стрілеча).

Як він зазначив, в області хворих на коронавірус 53 особи - госпіталізували, та ще 39 знаходяться на самоізоляції. Крім того, з підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізовано 78 людей, 18 - на самоізоляції. Також 1 особа перебуває в реанімації на кисневій підтримці.

Нагадаємо, у Харківській області зафіксували другу смерть від коронавірусу.

Крім того, попри заборону головного санітарного лікаря, в період карантину в Україні ринки продовжують працювати в Харкові та Одесі.

В Україні 93% громадян інфікувалися коронавірусом на території країни, - МОЗ Українські медики завершили місію в Італії та повертаються додому
Новини України ХарківмедикиCOVID-19Коронавірус
News
On Top