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У Житомирській області на коронавірус захворіли троє дітей, серед них - 6-місячне немовля

Новини » Коронавірус     20.04.2020 - 00:45
У Житомирській області на коронавірус захворіли троє дітей, серед них - 6-місячне немовля
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом у Житомирській області коронавірусом заразилися 226 осіб

У Житомирській області 19 квітня нові випадки коронавірусу COVID-19 підтвердили у 15 осіб, серед них троє дітей. Про це у Facebook повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації (ОДА) Віталій Бунечко.

Два випадки інфікування зафіксували у Коростені: хлопчики 6-ти місяців та 7-ми років.

Окрім того, 5 заражень підтвердили в обласному центрі. Інфікованим чоловікам від 20 до 68 років. У Бердичеві захворіли жінка та чоловік, яким 79 та 68 років відповідно.

Також два випадки зараження підтвердили у Хорошківському районі області: 40-річна та 21-річна жінки.

Ще чотири випадки зареєстрували у селах області, серед них 11-річних хлопчик.

З часу першого зареєстрованого випадку в області нарахували 226 інфікованих осіб. Найбільше у Житомирі - 59 осіб, у Коростені - 56 хворих, у Бердичеві - 43.

Нагадаємо, у Житомирській області 19 квітня зафіксували п'ятий летальний випадок, пов'язаний з коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 19 квітня в Україні було зафіксовано 141 летальний випадок коронавірусу. При цьому одужали від захворювання вже 347 пацієнтів. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 5449.

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