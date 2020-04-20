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В Житомирской области коронавирусом заболели трое детей, среди них - 6-месячный младенец

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 00:45
В Житомирской области коронавирусом заболели трое детей, среди них - 6-месячный младенец
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В целом в Житомирской области коронавирусом заразились 226 человек

В Житомирской области 19 апреля новые случаи коронавируса COVID-19 подтвердили у 15 человек, в том числе у троих детей. Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Бунечко.

Два случая инфицирования зафиксировали в Коростене: мальчики 6-ти месяцев и 7-ми лет.

Кроме того, 5 заражений подтвердили в областном центре. Инфицированным мужчинам от 20 до 68 лет. В Бердичеве заболели женщина и мужчина, которым 79 и 68 лет соответственно.

Также два случая заражения подтвердили в Хорошковском районе области: 40-летняя и 21-летняя женщины.

Еще четыре случая зарегистрировали в селах области, среди них 11-летний мальчик.

Со времени первого зарегистрированного случая в области насчитали 226 инфицированных человек. Больше всего в Житомире - 59 человек, в Коростене - 56 больных, в Бердичеве - 43.

Напомним, в Житомирской области 19 апреля зафиксировали пятый летальный випадок, связаный с коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 19 апреля в Украине была зафиксирована 141 смерть от коронавируса. При этом выздоровели от заболевания уже 347 пациентов. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросла до 5449.

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