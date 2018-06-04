У Житомирській області двоє підлітків померли від отруєння невідомою речовиною

У квартирі без ознак життя виявили 16-річного хлопця і 15-річну дівчину

В Житомирській області від отруєння невідомою речовиною померли 16-річний хлопець та 15-річна дівчина. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Житомирської області.

Повідомляється, що 2 червня до Житомирського відділення поліції надійшло повідомлення про виявлені в квартирі два тіла. За уточненою інформацією, мешканка села Висока Піч, повернувшись з роботи після нічної зміни, виявила у квартирі 16-річного сина та 15-річну дівчину без ознак життя.

"Вхідні двері були замкнені зсередини, і, щоб потрапити в будинок, довелося зламати замок. На місці події співробітники слідчо-оперативної групи Житомирського відділення поліції слідів стороннього проникнення в квартиру не виявили. За висновком експертів, причиною смерті підлітків стало отруєння невідомою речовиною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Полтавській області дві людини загинули після того, як на скутері потрапили під поїзд.