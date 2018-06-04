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В Житомирской области два подростка умерли от отравления неизвестным веществом

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 15:53
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

В квартире без признаков жизни обнаружили 16-летнего парня и 15-летнюю девушку

В Житомирской области от отравления неизвестным веществом умерли 16-летний парень и 15-летняя девушка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Житомирской области.

Сообщается, что 2 июня в Житомирское отделение полиции поступило сообщение о найденных в квартире двух телах. По уточненной информации, жительница села Высокая Печь, вернувшись с работы после ночной смены, обнаружила в квартире 16-летнего сына и 15-летнюю девушку без признаков жизни.

"Входные двери были заперты изнутри и, чтобы попасть в дом, пришлось сломать замок. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отделения полиции следов постороннего проникновения в квартиру не обнаружили. По заключению экспертов, причиной смерти подростков стало отравление неизвестным веществом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области два человека погибли после того, как на скутере попали под поезд.

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Теги публикации: Житомир, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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