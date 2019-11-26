У Житомирській області в ДТП з мікроавтобусом постраждали вісім осіб

В Житомирській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса, в результаті якого госпіталізовано вісім осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції в Житомирській області.

Повідомляється, що ДТП сталося в ніч на 26 листопада на ділянці автодороги Київ-Ковель-Ягодин у Лугинському районі.

"Попередньо встановлено, що 29-річний водій мікроавтобуса "Мерседес-Спринтер", рухаючись в напрямку Києва, поблизу с. Ліктів Лугинського району не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся і опинилося у кюветі", - розповіли в поліції.

В результаті ДТП водій і сім пасажирів з різними травмами були госпіталізовані в Коростенскую і Лугинскую районні лікарні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на трасі Київ-Одеса сталося ДТП за участю 11 автомобілів. Під Уманню зіткнулися 5 вантажних, 5 легкових автомобілів і 1 рейсовий автобус сполученням "Варшава - Херсон". В останньому перебували 20 пасажирів, з яких ніхто не постраждав. Всього травми отримали три людини.

Також повідомлялося, що у Вінницькій області сталось ДТП за участю рейсового автобуса. З-за ожеледі автобус перекинувся. В результаті аварії п'ятеро людей отримали пошкодження.