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На автодорозі Київ-Одеса сталось ДТП між 11 автомобілями

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 09:22
На автодорозі Київ-Одеса сталось ДТП між 11 автомобілями
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті масштабного ДТП постраждали три людини

У Черкаській області під Уманем на автодорозі "Київ - Одеса" через ожеледицю сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі 11 транспортних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, зіткнулись 5 вантажних, 5 легкових автомобілів та 1 рейсовий автобус сполученням "Варшава - Херсон". В останньому перебувало 20 пасажирів, з яких ніхто не постраждав.

"Внаслідок ДТП травмовано 3 особи з легкових та вантажних автомобілів", - розповіли рятувальники.

Зазначимо, у Києві на Набережному шосе в ніч з 25 на 26 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

РБК-Україна писало, що в Києві на вулиці Старонаводницькій в результаті дорожньо-транспортної пригоди загорівся автомобіль. Водій Porshe не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на тротуар, де збив дорожнє і направляюче пішохідне огородження. Після цього автомобіль перекинувся і загорівся.

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