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У Вірменії сталося масове отруєння: у лікарнях перебуває понад 120 осіб

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Єреван, Субота 06 листопада 2021 17:18
У Вірменії сталося масове отруєння: у лікарнях перебуває понад 120 осіб Фото: у Вірменії понад 120 людей отруїлися в піцерії (facebook.com/ministryofhealthcare)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У столиці Вірменії Єревані в лікарні залишені 122 людини з симптомами характерними для кишкової інфекції. Стан шести з них медики оцінюють як важкий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ країна.

Як зазначили у відомстві, масове отруєння виявлено серед відвідувачів піцерії "Ташир піца". Керівництво мережі заперечує свою причетність до події. Однак всі її заклади закриті.

На цей момент в лікарнях перебуває 88 осіб, з них 19 - неповнолітні. Стан здоров'я 6 пацієнтів оцінюється як важкий, інших - як задовільний. Виписано 34 постраждалих.

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