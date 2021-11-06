У Вірменії сталося масове отруєння: у лікарнях перебуває понад 120 осіб

У столиці Вірменії Єревані в лікарні залишені 122 людини з симптомами характерними для кишкової інфекції. Стан шести з них медики оцінюють як важкий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ країна.

Як зазначили у відомстві, масове отруєння виявлено серед відвідувачів піцерії "Ташир піца". Керівництво мережі заперечує свою причетність до події. Однак всі її заклади закриті.

На цей момент в лікарнях перебуває 88 осіб, з них 19 - неповнолітні. Стан здоров'я 6 пацієнтів оцінюється як важкий, інших - як задовільний. Виписано 34 постраждалих.