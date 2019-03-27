У Житомирській обл. на хабарі 35 тис. доларів затримали сільського голову

Голову сільської ради у Чуднівськму районі затримали за одержання 35 тис. доларів хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Житомирської області.

Як зазначається, голова сільради вимагав хабар за надання в оренду 116 га землі від представника фермерського господарства із розрахунку 300 доларів США за 1 гектар землі.

У вівторок, 26 березня 2019 року, у вечірній час правоохоронці затримали хабарника та вилучили із автомобіля, який йому належить, 30 тис. доларів.

Крім того, під час проведеного у його домоволодінні обшуку, виявлено та вилучено 10,2 тис доларів , 10,5 тис. гривень та 5 тис. російських рублів, у тому числі частину першого траншу неправомірної вигоди в сумі понад 3,5 тис. доларів.

Наразі посадовця затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 368 (Одержання хабара) КК України та обрання запобіжного заходу.

Фото: затримання хабарника (zhit.gp.gov.ua)

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на хабарі у 5 тис. доларів у Харкові майора поліції, старшого оперуповновноваженого Управління карного розшуку ГУ Нацполіції у Харківській області.

РБК-Україна писало, що СБУ викрила на хабарі у 20 тис. доларів начальника одного з територіальних сервісних центрів МВС Чернігівської області.