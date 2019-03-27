У Харкові на хабарі затримали майора поліції

Фото: затримання хабарника (dbr.gov.ua)

Поліцейський вимагав 5 тис. доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на хабарі у 5 тис. доларів у Харкові майора поліції, старшого оперуповновноваженого Управління карного розшуку ГУ Нацполіції у Харківській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронець за 5 тис. доларів обіцяв сприяти у вирішенні питання щодо непритягнення до кримінальної відповідальності за розбій (ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України).

Слідчі ДБР затримали майора поліції після одержання хабара. Вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди, вчинене службовою особою) та обрання запобіжного заходу.

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Фото: затримання хабарника (dbr.gov.ua)

Також слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Полтаві, перевіряють інформацію щодо причетності до цього злочину інших співробітників ГУ Нацполіції у Харківській області.

Раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали оперуповноваженого одного з райвідділів поліції Дніпра під час отримання 1000 доларів хабаря від місцевого мешканця.

РБК-Україна писало, що у Вінниці правоохоронці затримали поліцейського-хабарника, який "спеціалізувався" на вимаганні з наркозалежних.