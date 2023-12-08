Как пишет ГСЧС, дом был охвачен пламенем на момент прибытия пожарных.

"Тушить пожар чрезвычайникам помогали пожарные местной пожарной охраны из двух сел, однако чтобы полностью его ликвидировать понадобилось почти 1,5 часа", - пишет пресс-служба.

Фото: в Житомирской области в результате пожара погибли трое детей (t.me/dsns_telegram)

В результате пожара погибли трое детей в возрасте от 2 до 5 лет. Мама малышей, 1986 года рождения, получила ожоги.

"Предварительная причина трагедии - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", - добавляет ГСЧС.