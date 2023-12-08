ua en ru
Пт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пытались потушить огонь сами. Под Киевом из-за пожара пострадали двое людей

Киев, Пятница 08 декабря 2023 13:42
UA EN RU
Пытались потушить огонь сами. Под Киевом из-за пожара пострадали двое людей Фото: под Киевом из-за пожара пострадали двое людей 8 декабря (t me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Два человека пострадали из-за пожара в одном из сел Бориспольского района Киевской области. Они пытались обуздать огонь своими силами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевской области.

"8 декабря в 08:25 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о пожаре в с. Виненцы", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели поняли, что огнем охвачен частный жилой дом.

"Во время пожара получили травмы женщина 1961 года рождения и мужчина 1985 года рождения, которые самостоятельно пытались потушить пожар. Спасатели передали пострадавших работникам экстренной медицинской помощи", - добавили в ГСЧС.

Пожар уже был ликвидирован. Причину устанавливают.

Пожары в Киеве и области

Напомним, масштабный пожар произошел на станции технического обслуживания в Соломенском районе Киева 14 ноября.

Кроме того, 23 сентября в Киеве в Голосеевском районе произошел пожар в приюте для животных. По факту огненного ЧП было открыто уголовное производство.

А в середине октября в Украинке Киевской области произошел пожар на производственно-складском помещении. Площадь возгорания на кровле составила около тысячи квадратных метров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Пожар
NEWS
ПВО сбила 14 из 19 ракет, которыми РФ не била 79 дней. Игнат рассказал детали обстрела Украины
ПВО сбила 14 из 19 ракет, которыми РФ не била 79 дней. Игнат рассказал детали обстрела Украины
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО