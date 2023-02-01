RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Житомирской области разоблачили мошенников, собиравших деньги для военных от ОВА

Фото: глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко (oda zht gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Мошенники придумали новый способ обогатиться за счет денег украинцев. Они открыли сбор на нужды ВСУ от имени Житомирской ОВА, но их планы были раскрыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"На этот раз им показалось уместным сослаться на меня. Однако зря, ведь весь бизнес, благотворители и волонтеры Житомирской области знают, что Житомирская областная военная администрация не проводит сбор средств ни от имени начальника ОВА, ни его заместителей или других сотрудников. Наш Гуманитарный штаб получает помощь и распределяет ее тем, кому она прежде всего нужна", - рассказал он.

Он напомнил, что в случае получения подобных сообщений, ни в коем случае не следует распространять их среди своих друзей и близких и не перечислять деньги. Также, по словам главы региона, в таких случаях следует обращаться в полицию.

Напомним, ранее такой вид мошенничества действовал во Львовской и Ровенской областях. Так, злоумышленники от имени ОВА также "собирали" материальную помощь для военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине