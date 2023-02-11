В Житомирской области будут раздаваться взрывы: в ОВА объяснили причину

В Житомирской области сегодня 11 февраля могут раздаваться взрывы. Проводят плановые работы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
"Жители Житомирского района сегодня могут услышать громкие взрывы. Сохраняйте спокойствие. Ведут плановые работы", - пишет Бунечко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что плановые работы также проводились в Житомирской области и вчера.
Также недавно в Киевской области проходили обучение для саперов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.