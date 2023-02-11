В Житомирской области будут раздаваться взрывы: в ОВА объяснили причину

В Житомирской области сегодня 11 февраля могут раздаваться взрывы. Проводят плановые работы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Жители Житомирского района сегодня могут услышать громкие взрывы. Сохраняйте спокойствие. Ведут плановые работы", - пишет Бунечко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что плановые работы также проводились в Житомирской области и вчера.

Также недавно в Киевской области проходили обучение для саперов.

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